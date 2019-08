Tragedia sfiorata a Rimini: busta di acqua e ghiaccio sfiora bimbo di 4 anni

Qualche centimetro più in là e staremmo a parlare di una tragedia. Ha dell'incredibile quello che riporta oggi il Corriere Romagna. Nella tarda mattina di ieri, attorno alle 12.45, una signora stava passeggiando nel pieno centro storico di Rimini, in via Gambalunga, con i due nipotini di 4 e 8 anni, quando ha visto cadere dall'alto una busta piena di acqua e ghiaccio. L'oggetto si è frantumato al suolo, sfiorando il minore dei bambini. “Una scena scioccante, - ha commentato la signora al quotidiano – mi si è gelato il sangue perché sarebbe bastato qualche centimetro in più e gli sarebbe arrivata in testa e non oso pensare con quali conseguenze”. Nessuno, chiaramente, era affacciato alla finestra quando la donna ha alzato il capo. L'accaduto è stato segnalato alle forze dell'ordine ma, racconta la signora, “mi è stato detto che le pattuglie erano tutte fuori per servizio”. E non sarebbe la prima volta - hanno raccontato alcuni negozianti - che in quella via vengano lanciati oggetti dalla finestra.