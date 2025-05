CRONACA Tragedia sull’A14: muore il radiologo Massimo Cerioni in un incidente autonomo Il 71enne di Ancona, ex medico dell’Inrca, è stato sbalzato fuori dalla sua Volkswagen New Beetle. Inutili i soccorsi.

Tragedia sull’A14: muore il radiologo Massimo Cerioni in un incidente autonomo.

Un Primo Maggio funestato da una tragedia lungo l’autostrada A14, nel tratto pesarese in direzione nord, poco dopo la galleria di Case Bruciate, dove si è verificato un drammatico incidente mortale. A perdere la vita è stato Massimo Cerioni, 71 anni, stimato radiologo di Ancona, per anni in servizio all’Inrca.

Cerioni stava viaggiando da solo verso Cattolica, a bordo della sua Volkswagen New Beetle cabrio, quando — secondo una prima ricostruzione — avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto in un tratto in discesa. Il veicolo ha sfondato il guardrail, finendo nella scarpata adiacente all’autostrada e arrestando la corsa solo dopo diversi metri tra la vegetazione.

L’impatto è stato estremamente violento: il medico è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, venendo proiettato oltre la recinzione autostradale per una distanza stimata in circa 30 metri, prima di piombare a terra. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Pesaro, la Polizia Autostradale di Fano e due ambulanze del 118, ma per Cerioni non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro, che ha avuto dinamica autonoma, e la circolazione non ha subito interruzioni, dato che il mezzo è uscito completamente fuori dalla carreggiata.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente: tra le ipotesi, un malore improvviso o un guasto meccanico. Saranno le indagini della Polizia Stradale a stabilire con certezza cosa abbia provocato l’uscita di strada e la morte del professionista anconetano.



