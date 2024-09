AGGIORNAMENTO Tragedia sull'Adamello: la vittima è Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia

Si chiamava Fabrizio Longo ed era il direttore di Audi Italia, il 62enne morto ieri in un tragico incidente di montagna sull'Adamello, al confine tra le province di Brescia e di Trento. Grande appassionato di montagna e alpinista esperto, l'uomo ha perso la vita nel primo pomeriggio dopo essere precipitato per circa 200 metri mentre si trovava in prossimità di cima Payer, a circa 3.000 metri di quota.

Longo stava percorrendo in solitaria la via ferrata che porta fino alla vetta. I soccorsi sono stati subito attivati dalla chiamata al 112 da parte di una persona che si trovava in zona e ha visto l'alpinista precipitare. Gli operatori del soccorso alpino di Pinzolo, dopo aver sorvolato la zona con l'elicottero della Protezione civile, hanno individuato l'uomo circa 200 metri sotto la cima. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'alpinista.

Nato a Rimini nel 1962 Longo si era laureato in Scienze politiche a Roma, aveva iniziato la sua carriera in Fiat Auto nel 1987, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nell'ambito del marketing. Nel 2002 aveva assunto la responsabilità del mercato Italia per il marchio Lancia. Dopo esperienze in Bmw Italia, Piaggio e Toyota Italia era poi passato nel 2013 ad Audi Italia.

