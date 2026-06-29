SANTA SOFIA (FC) Tragedia sull'Appennino romagnolo: fungaiola trovata morta in un canalone Il marito era stato soccorso dopo una caduta. La donna è stata individuata dopo ore di ricerche a circa 90 metri di profondità.

Tragedia sull'Appennino romagnolo: fungaiola trovata morta in un canalone.

Una giornata trascorsa alla ricerca di funghi si è trasformata in una tragedia sull'Appennino romagnolo. Una donna ha perso la vita dopo essere precipitata in un canalone nella zona di Campigna, nel comune di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena. Il marito, caduto poco prima in un altro tratto impervio, è stato invece soccorso con ferite non gravi.

L'intervento ha impegnato i tecnici della Stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, attivati dal 118 poco dopo mezzogiorno per recuperare l'uomo, che si trovava in un canalone nella zona della Stretta. Raggiunto il parcheggio dei Fangacci, punto di partenza della coppia, i soccorritori hanno trovato il fungaiolo con escoriazioni e tumefazioni al volto, mentre era preoccupato perché aveva perso di vista la moglie. Da quel momento il soccorso si è trasformato in un'operazione di ricerca. Alle attività hanno partecipato anche i Carabinieri Forestali di Campigna, Santa Sofia e Corniolo e i Vigili del fuoco, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino.

Dopo diverse ore, la donna è stata individuata a circa 90 metri di profondità in un canalone nei pressi del luogo dell'incidente. Per le complesse operazioni di recupero della salma è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Ravenna. Il medico e il tecnico di elisoccorso sono stati calati sul posto con tecniche alpinistiche, dove è stato possibile soltanto constatare il decesso.

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