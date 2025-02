A14 Tragedia sulla A14: uomo investito e ucciso da un tir L’incidente è avvenuto all’altezza di Misano Adriatico: traffico in tilt e lunghe code

Dramma nella serata di domenica sull’autostrada A14, dove un uomo ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto attorno alle 18:30, lungo la corsia in direzione sud, nei pressi dell’autodromo di Misano Adriatico.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe parcheggiato l’auto in una piazzola di sosta per poi camminare lungo la corsia d’emergenza ed essere investito da un tir in transito. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, ma per l’automobilista – di cui non sono ancora note le generalità – non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha causato lunghe code e rallentamenti sull’autostrada, mentre la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

