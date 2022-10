Tragedia sulla A4: perdono la vita 6 riccionesi, tra loro ex sindaco Pironi

le immagini Rai Bologna

Un terribile impatto, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Un furgone - a bordo del quale c'erano sette persone - ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento. Il bilancio finale 6 morti. L'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi è fra le vittime dell'incidente dove sono morti anche cinque ragazzi, 4 donne e un uomo, con la sindrome di down. Pironi, sindaco dal 2009 al 2014, lasciata l'attività politica e andato in pensione, aveva intensificato la sua attività di volontario con l'associazione Centro21. Secondo quanto si apprende, stava guidando il pulmino che viaggiava sull'A4.

Con il passare delle ore è la stessa amministrazione comunale - in una nota - ad esprimere il dolore per la scomparsa di Massimo Pironi e dei ragazzi del Cuore 21 e Centro 21, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. L'unica passeggera superstite è una donna: è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Mestre. Nell'impatto, il veicolo è andato distrutto. Il furgone era partito nel primo pomeriggio da Riccione per raggiungere il Friuli Venezia Giulia.

Una città colpita al cuore, che si stringe compatta attorno alle famiglie. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, non ha esitato un secondo e ha proclamato il lutto cittadino, vicina al dolore di una associazione del territorio che, da quasi trent'anni si occupa di assistenza a persone con la sindrome di Down. Nel giorno della presentazione del calendario eventi, il Comune ha deciso di annullare i festeggiamenti per il centenario della città. Un dolore che si allarga a Rimini, a rappresentanti istituzionali del territorio, associazioni, semplici cittadini. Sui social corre il dolore per la tragedia.

"A nome dell'intera comunità regionale e di tutta la Giunta, esprimo la massima vicinanza e il più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, alle persone loro vicine e alla città di Riccione: quanto successo è davvero terribile, l'Emilia-Romagna si stringe a tutti loro". Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

La presidente Emma Petitti e tutta l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ricordano Massimo Pironi, consigliere regionale dal 2005 al 2009, “una tragedia che ci lascia sgomenti e senza parole, con Massimo Pironi abbiamo condiviso tanti anni di militanza politica e di vita amministrativa. Amava il suo lavoro e con la stessa dedizione si era dedicato all’attività di volontariato del Cuore 21 & Centro21 Riccione. Un abbraccio alla tua famiglia e sentite condoglianze a tutta la comunità riccionese”.Fratelli d’Italia piange con enorme dolore le vittime della tragedia. In una nota, Il vicecoordinatore provinciale Filippo Zilli, il coordinatore di Riccione Stefano Paolini, le parlamentari Beatriz Colombo e Domenica Spinelli, partecipano al dolore dell’intera città di Riccione e si stringono alla famiglia dell’ex sindaco Massimo Pironi e alle famiglie dei ragazzi morti.



La San Marino Rtv si stringe attorno alle famiglie dei ragazzi dell'Associazione Centro 21 e di Massimo PIroni. Tre dei ragazzi deceduti insieme a Pironi erano stati ospiti delle nostre trasmissioni.