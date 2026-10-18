CESENA Tragedia sulla E45 a Borello: muore un poliziotto impegnato nella scorta ai tifosi dell’Avellino La vittima è Antonio Villani, agente della Digos di Avellino. L'incidente nel pomeriggio di domenica 18 ottobre, nei pressi di un'area di servizio. Pesanti ripercussioni sul traffico.

Tragedia sulla E45 a Borello: muore un poliziotto impegnato nella scorta ai tifosi dell’Avellino.

Tragico incidente nel pomeriggio di domenica 18 ottobre lungo la superstrada E45, all'altezza di Borello, nel Cesenate. Un agente della Digos di Avellino, Antonio Villani, di circa 50 anni, ha perso la vita mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini diretti a Cesena per assistere alla partita di Serie B tra Cesena e Avellino.

L'incidente si è verificato poco prima delle 16.30, sulla carreggiata in direzione nord, nei pressi di un'area di servizio individuata come punto di ritrovo per organizzare l'accompagnamento dei sostenitori ospiti allo stadio. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, il poliziotto sarebbe stato investito da un veicolo mentre si trovava a piedi nell'area di sosta. L'impatto si è rivelato fatale e per l'agente non c'è stato nulla da fare.

Le prime informazioni riferiscono anche del coinvolgimento di un secondo poliziotto, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

L'incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code lungo la E45 e sulla viabilità alternativa, anche a causa della temporanea uscita obbligatoria allo svincolo di Borello. La notizia della tragedia ha suscitato profondo dolore anche nel mondo del calcio. I tifosi dell'Avellino, rimasti bloccati lungo la superstrada per oltre un'ora, hanno raggiunto lo stadio a partita iniziata e hanno scelto di non esporre gli striscioni in segno di lutto. Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale di Cesena, che ha ricordato il sacrificio di chi svolge quotidianamente il proprio lavoro al servizio della collettività, rivolgendo le condoglianze alla famiglia dell'agente e all'intera Polizia di Stato.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le circostanze dell'investimento.



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