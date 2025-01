CRONACA Tragica fatalità ad Ancona: auto fuori controllo uccide due coniugi e provoca mega fuga di gas Morti un medico e un autista del 118, marito e moglie. Si indaga sulla dinamica

7.45 di mattina: il quartiere Torrette di Ancona viene scosso da un rumore assordante, seguito da un forte sibilo. Una BMW nera ha perso il controllo in discesa, scontrandosi con una Panda guidata da una quarantenne, che finisce contro una colonnina del Metano. Il fischio, continuo ed inquietante, indica la rottura della tubazione. Il comune allerta via social i residenti: “Non uscite di casa e chiudete le finestre”.

Sono momenti di angoscia, gira voce che siano morte due persone. Ma la mega fuga di gas rende pericoloso e complesso l'intervento dei soccorritori, in azione solo quando la zona viene messa in sicurezza. Poco dopo, la drammatica conferma: l'incidente ha provocato due morti, marito e moglie. Si tratta di Lucia Manfredi, la donna alla guida della Panda, medico della clinica Torrette. Pare che sulla spinta della BMW, la sua auto, dopo essersi schiantata contro la colonnina del gas, per un crudele destino abbia investito il marito, Diego Duca, anche lui 40enne, autista del 118 a Perugia, che in quel momento si trovava sul marciapiede. Erano usciti insieme da casa per andare al lavoro: lei era salita in macchina, quella di lui era parcheggiata poco lontano. Lasciano un figlio di dieci anni.

Diego doveva prendere servizio questa sera al 118 di Perugia per il turno di notte. La notizia della sua scomparsa ha particolarmente colpito i colleghi con i quali lavorava da cinque anni. "Magari ce ne fossero persone come lui" ha detto all'ANSA Francesco Borgognoni, direttore della centrale unica del 118. Che ha definito Duca "sempre disponibile, umanamente e professionalmente".

Un passante racconta di aver visto il conducente della BMW, da cui si sarebbe innescata la carambola, scendere dall'auto con le mani nei capelli: l'uomo, sui 60 anni, era illeso ma in stato di choc. Nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sottoposto ad accertamenti sanitari, è risultato negativo all'alcoltest.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco, polizia locale e 118, anche Croce Gialla, Polizia di Stato e Carabinieri, che il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ringrazia per aver evitato che la situazione prendesse una piega ancora più pericolosa. Intanto la città si stringe intorno ai parenti delle vittime e l'Azienda ospedaliera di Perugia esprime "il più profondo cordoglio”. La tragica fatalità ha lasciato tutti sgomenti ed atterriti: “Questa tragedia colpisce duramente la nostra comunità. Siamo vicini alle famiglie delle vittime”, dichiara Silvetti. Anche il ministro Francesco Lollobrigida ha scritto sui social: “Un pensiero per queste vite spezzate e per i soccorritori intervenuti con professionalità.” Quanto ai quartieri di Torrette e Collemarino, senza gas dalla mattinata, Edma ha comunicato che l'erogazione verrà ripristinata entro sera.

