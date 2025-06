Tragico epilogo a Poggio Torriana: ritrovato senza vita il 58enne scomparso

Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa del 58enne di Santarcangelo di Romagna, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella serata di mercoledì in fondo alla rupe di Torriana. Le ricerche, avviate dal pomeriggio dopo il ritrovamento del furgone dell’uomo, hanno coinvolto il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Rimini. Le operazioni si sono concentrate nella zona impervia del promontorio, dove i tecnici della stazione Monte Falco si sono calati con tecniche alpinistiche per ispezionare l’area dall’alto, mentre altri soccorritori bonificavano la rupe dal basso.

È stato proprio durante questa delicata fase di ricerca che è stato rinvenuto il corpo dell’uomo, privo di vita. Su disposizione del magistrato e in presenza dei Carabinieri della stazione di Villa Verucchio, la salma è stata recuperata con manovre di corda fino alla strada sottostante. Qui, il medico legale ha potuto constatare ufficialmente il decesso e il corpo è stato affidato a un’impresa di onoranze funebri. Restano ora da chiarire le cause della caduta, ma al momento l’ipotesi più probabile sembra essere quella dell’incidente. La comunità di Santarcangelo è sotto shock per la tragica scomparsa dell’uomo, molto conosciuto in paese.