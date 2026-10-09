CRONACA Tragico incidente a Rimini, motociclista perde la vita sulla Statale Adriatica | VIDEO Lo schianto nella tarda serata all'altezza della rotatoria Valentini. L'uomo, in sella a una Ducati, ha urtato lo spartitraffico prima di finire contro la segnaletica stradale. Inutili i soccorsi

Incidente mortale nella tarda serata di ieri, giovedì 8 ottobre, a Rimini, lungo la Statale Adriatica. Un motociclista di 48 anni ha perso la vita dopo un violento schianto avvenuto intorno alle 23, all'altezza della rotatoria Valentini.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo la Statale 16 in direzione Ravenna in sella alla propria Ducati quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato il cordolo dello spartitraffico alla sua sinistra, finendo successivamente contro la segnaletica verticale della rotatoria. L'impatto è stato particolarmente violento. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito nell'area interna della rotatoria, mentre la moto ha attraversato completamente la rotonda, terminando la propria corsa contro il guardrail e riportando danni gravissimi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali. A effettuare i rilievi è stata la Polizia Stradale, impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.

Tra gli elementi al vaglio ci sarebbe anche la velocità sostenuta del mezzo. Al momento restano da chiarire le circostanze che hanno portato il motociclista a perdere il controllo della Ducati.



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