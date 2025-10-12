VALCONCA Tragico incidente a San Clemente: perde la vita l’82enne “Mino” Bedetti, figura storica di Montefiore Conca Lo schianto si è verificato venerdì sera nei pressi dello stabilimento della Ceramica Del Conca. La vittima era il gestore dello storico ristorante “De’ Nir”

Un incidente stradale sulla provinciale 2 è costato la vita a Domenico “Mino” Bedetti, 82 anni, molto conosciuto nel territorio per il suo impegno sociale e le sue attività imprenditoriali.



Lo schianto si è verificato venerdì sera intorno alle 19 a San Clemente, nei pressi dello stabilimento della Ceramica Del Conca nella frazione di Sant’Andrea in Casale. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo era a bordo di un furgone guidato da un 55enne della zona, quando una Volkswagen Golf, condotta da un 21enne, avrebbe perso il controllo del veicolo urtando frontalmente il mezzo. Nonostante le cinture di sicurezza fossero allacciate, l’impatto è stato violento: secondo le fonti, Bedetti avrebbe battuto la testa contro il finestrino. I soccorritori del 118 lo hanno immediatamente trasportato in ospedale, ma l’anziano è deceduto durante il trasferimento.

Nato a San Clemente, Bedetti era residente e figura ben nota nel comune di Montefiore Conca. Per anni ha gestito il ristorante “De’ Nir” ed è stato tra i promotori della Sagra dell’Oliva di Serbadone. L’amministrazione locale di Montefiore ha espresso cordoglio definendolo “un uomo che ha segnato la storia del nostro territorio, simbolo di ospitalità e convivialità”.



