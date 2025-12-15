Tragico incidente a Sant’Ermete, auto contro scooter: perde la vita una 18enne, grave l'amica

Incidente mortale a Santarcangelo, lungo via Marecchiese. A perdere la vita una ragazza di 18 anni, deceduta sul posto. La giovane era a bordo di uno scooter Honda SH 125 insieme a un'altra ragazza. Le due hanno urtato contro un'auto. La seconda ragazza è stata trasportata in gravi condizioni - ma non in pericolo di vita - al Bufalini di Cesena. Il fatto è avvenuto attorno alle 7,30, in località Sant’Ermete.

A scontrarsi un'auto - una Dacia Sandero condotta da una donna di 46 anni - e lo scooter con le ragazze in sella. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi stavano viaggiando verso Rimini. Pare che l’auto si stesse preparando a svoltare a sinistra e che lo scooter fosse in fase di sorpasso. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Le due 18enni erano compagne di scuola. La conducente dell'auto sotto choc è stata soccorsa dai sanitari del 118.













