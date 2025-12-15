CRONACA Tragico incidente a Sant’Ermete, auto contro scooter: perde la vita una 18enne, grave l'amica La vittima si chiama Martina Gnoli ed abitava poco lontano dal luogo dello schianto

Incidente mortale a Santarcangelo, lungo via Marecchiese. A perdere la vita una ragazza di 18 anni, Martina Gnoli, deceduta sul posto. La giovane era a bordo di uno scooter Honda SH 125 insieme a un'altra ragazza. Le due hanno urtato contro un'auto. La seconda ragazza è stata trasportata in gravi condizioni - ma non in pericolo di vita - al Bufalini di Cesena. Il fatto è avvenuto attorno alle 7,30, in località Sant’Ermete.

A scontrarsi un'auto - una Dacia Sandero condotta da una donna di 46 anni - e lo scooter con le ragazze in sella. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi stavano viaggiando verso Rimini per recarsi a scuola all'Istituto Belluzzi che le due frequentavano. L'incidente è avvenuto durante un sorpasso quando la moto è stata travolta dall'auto che svoltava a sinistra. La compagna di scuola è ricoverata al Bufalini, ma si conferma non in pericolo di vita.

