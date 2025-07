Tragico incidente in zona San Vito: morta la 18enne travolta da un furgone

Ha avuto un epilogo tragico l’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in zona San Vito. Sofia Maroni, 18 anni, originaria di Cesenatico, è morta questa mattina alle 9.30 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata trasportata in condizioni gravissime. Come riporta il Corriere Romagna, le ferite riportate erano troppo gravi e i tentativi dei medici non sono bastati a salvarle la vita.

La giovane era stata travolta da un furgone Fiat Scudo mentre viaggiava su un ciclomotore - un Honda CB 125 - lungo via Vecchia Emilia. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a quattro ruote, dopo averla sorpassata, avrebbe svoltato a destra verso una strada laterale, entrando in collisione con il ciclomotore proprio mentre la ragazza stava imboccando la stessa via. L’impatto l’ha scaraventata contro un muro.

Immediato l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata al Bufalini, dove è stata ricoverata in Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.