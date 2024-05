CRONACA Tragico incidente nel Bolognese: muore giovane mamma, a bordo anche figlio e sorella Scontro frontale in Appennino. L’incidente è avvenuto sulla strada che da San Benedetto Val di Sambro porta a Rioveggio

Tragico incidente nel Bolognese: muore giovane mamma, a bordo anche figlio e sorella.

Incidente mortale, ieri, nel Bolognese. Alle 15:30, lungo la strada provinciale 61 in località Pian di Lama di Monzuno, sull'Appennino bolognese, si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture che provenivano da direzioni opposte. Nel violento impatto è morta una donna di 33 anni, che viaggiava, a bordo di un'utilitaria Honda Jazz insieme alla sorella di 18 anni e al figlio di 13 anni. La ragazza è stata accompagnata all'Ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Più lievi le ferite riportate dal ragazzino, trasportato in pronto soccorso con un codice di media gravità.

Sono rimasti feriti, in modo più lieve, gli occupanti dell'altra vettura coinvolta, una Citroen C4. Dietro l'auto guidata dalla 33enne, viaggiava un secondo veicolo con il marito e altri parenti.

Le squadre di soccorso, comprese ambulanze, un'automobile medica e persino l'elisoccorso, sono giunte sul luogo dell'incidente per prestare assistenza immediata. I carabinieri di Vergato e i pompieri hanno lavorato per liberare i coinvolti dalle lamiere dell'auto e ricostruire la dinamica dell'incidente.

