Tragico incidente sulla Pedemontana: muore maresciallo dei Carabinieri in uno scontro frontale

Un altro incidente mortale scuote la Pedemontana, teatro sempre più frequente di gravi sinistri stradali. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15:30, un scontro frontale tra due veicoli ha causato la morte di un uomo e il ferimento di un altro. L’impatto, avvenuto in un tratto compreso tra via Vignolese e Mulino di Savignano, ha coinvolto più mezzi in una carambola le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

A perdere la vita è stato Cosimo Friolo, 47 anni, maresciallo capo dei Carabinieri in servizio presso il Reparto Anticrimine di Bologna. L’uomo è deceduto sul colpo a causa della violenza dell’urto. L’altro conducente, un giovane di 28 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Vignola per le cure del caso.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri, impegnati nella gestione del traffico e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’intero tratto stradale è stato chiuso al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

A rendere ancora più drammatica la giornata, un altro incidente si era verificato poco prima, a poche centinaia di metri di distanza: un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente, causando il ferimento serio di due persone, ora ricoverate in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano critiche.