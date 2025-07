RIMINI Tragico incidente sulla Via Emilia: uomo perde la vita, due feriti in condizioni gravissime Via Emilia chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni

Tragico incidente sulla Via Emilia: uomo perde la vita, due feriti in condizioni gravissime.

Grave incidente in tarda mattinata, lungo la via Emilia, nei pressi della Fiera di Rimini. Intorno alle 12.30, uno scooter si è schiantato contro due automobili per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato violentissimo: le due persone a bordo del mezzo a due ruote sono state sbalzate sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, ma per uno dei due scooteristi, presumibilmente il conducente, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi.

L’altra passeggera è stata trasportata d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale Bufalini di Cesena. Le condizioni risultano critiche. Anche uno dei due automobilisti coinvolti è stato soccorso e trasferito in codice di massima gravità nello stesso ospedale. Presenti sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale e la Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

La via Emilia è stata chiusa in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi e i rilievi di legge.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: