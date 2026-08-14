POLITICO ITALIA Trans e allattamento, il congresso di ostetricia scatena Futuro Nazionale A Riccione si parlerà anche di cura della comunità Lgbtqia+, il deputato Bergamini scrive un'interrogazione al ministro Schillaci

Otto anni fa la tragedia del ponte Morandi, nel cui crollo morirono 43 persone: “Ricordarle – scrive la presidente del Consiglio Meloni sui social – significa anche rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture siano sempre una priorità. Genova – conclude – ha saputo rialzarsi senza dimenticare. L'Italia non dimentica”.

Intanto sul caso Ranucci il comitato etico ha consegnato la relazione all'amministratore delegato Rai Rossi, che dovrà decidere sulla eventuale sostituzione del conduttore da Report, che nel frattempo continua a lavorarci in vista della nuova edizione. Il legale del giornalista riferisce che nell'audizione Ranucci ha risposto a tutte le domande, fugando ogni dubbio sulla correttezza delle inchieste della trasmissione, nonostante l'amicizia di Ranucci con Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro di lui. “Lui è una vittima – sottolinea infatti l'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita, in una nota – ma gli si imputa un danno d'immagine, un paradosso morale con conseguenze gravi per la democrazia”.

E si accende la polemica politica anche per il prossimo congresso nazionale dell'Associazione italiana di ostetricia, che si terrà a Riccione il prossimo ottobre. Uno dei panel, dal titolo “Se a partorire non è una madre”, sarà dedicato ai nuovi orizzonti della professione, la cura della comunità Lgbtqia+, come assistere gravidanza, parto e allattamento delle persone trans. Insorge Futuro Nazionale dell'ex generale Vannacci, il responsabile regionale dell'Emilia-Romagna Davide Bergamini annuncia un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute Schillaci: “Un uomo non allatta – scrivono – è realtà biologica, non un'opinione. Dopo la scuola e l'università, l'ideologia gender sta permeando il nostro sistema sanitario”. Secondo Arcigay Rimini, Futuro Nazionale “ostacola l'aggiornamento professionale, perché certe famiglie e genitorialità non sono di loro gradimento. Una persona trans – continua – che sospende la terapia con testosterone può tornare fertile e può partorire. L'unica domanda che conta – conclude – è se il professionista che ha davanti al momento del parto sia stato formato o no, a tutela di chi partorisce e anche del feto”.

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