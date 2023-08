CRONACA Transessuale rapina e minaccia un turista-cliente a Rimini, arrestata Con un coltello da cucina pretende il pagamento per la prestazione non consumata

Pensava fosse una donna e invece non lo era, così si rifiuta di fare sesso, ma la transessuale brasiliana lo minaccia con un coltello e lo rapina di 100 euro. Vittima un turista tedesco di 32 anni, a Rimini in vacanza, che sabato mattina ha chiamato i Carabinieri raccontato di essere stato appena rapinato da quella che pensava essere una ragazza. Giunti sul posto, nei pressi di un residence di via Taranto a Rivazzurra, i militari dell'Arma hanno trovato il tedesco ad aspettarli. In inglese, il turista ha spiegato di essere appena uscito di corsa da un appartamento perché la transessuale l'aveva minacciato con una lama da cucina pretendendo il pagamento di una prestazione sessuale che lui non aveva voluto consumare. Secondo il raccolto della vittima infatti aveva conosciuto la transessuale brasiliana di 34 anni due giorni prima sulla spiaggia e di averla seguita al residence pensando si trattasse di una donna invece al momento del dunque ha scoperto che non era così e si è rifiutato di andare avanti. A quel punto però la brasiliana ha comunque preteso il pagamento e per ottenerlo ha impugnato un coltello da cucina minacciando il presunto cliente. La transessuale, difesa dall'avvocato Michela Vecchi, è stata quindi arrestata per rapina impropria e si trova in carcere a Rimini.

