Trasporti potenziati, da lunedì 80 nuovi autobus in Emilia-Romagna: “Vigilanza anche alle fermate”.

Dei 120 nuovi autobus per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale, annunciati ieri dal presidente della Regione Emilia-Romagna e reperiti da aziende private, 80 saranno in strada da lunedì. Questi mezzi integreranno il servizio urbano ed extraurbano per un totale, informa viale Aldo Moro, di un un milione e 250mila chilometri aggiuntivi e un costo di quattro milioni di euro, che si aggiunge ai 16 milioni stanziati per la ripresa della scuola. A seconda delle esigenze, i bus sono stati suddivisi nelle diverse città: a Bologna e Reggio Emilia ne circoleranno 15 in più, in Romagna, a Parma e a Modena 12, a Piacenza 8 e a Ferrara 5.

"Sulla base delle richieste di aziende, agenzie del trasporto pubblico e scuole - ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini - da lunedì inizieranno a circolare 80 autobus in più, quelli che servono anche per la riduzione della pressione sui mezzi che, in alcuni territori, viene stimata in diminuzione del 20% circa di passeggeri. Resta aperta la possibilità di ricorrere a scaglionamenti negli orari scolastici se, in futuro, dovesse servire per distribuire meglio il carico". Rimangono in vigore le regole per viaggiare in sicurezza, a partire dall'uso della mascherine. "Nei prossimi giorni - ha concluso Corsini - incontrerò il Prefetto di Bologna per chiedere di aumentare la vigilanza alle fermate: abbiamo bisogno di collaborare tutti insieme per continuare a svolgere con tranquillità le nostre attività quotidiane".



