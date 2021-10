CERTIFICAZIONE VERDE Trasporti scolastici, Federconsumatori Rimini chiede incontro all'assessore: "Problema di Start Romagna strutturale, Green Pass solo l'ultimo" L'azienda che gestisce il trasporto riminese annuncia assunzioni a stretto giro

Stesso copione dal 15 ottobre, a Rimini come lungo tutta la penisola italiana; l'obbligo di green pass si è tradotto in un disservizio nel trasporto pubblico ed in quello scolastico in particolare, dovuto all’assenza del personale sprovvisto della certificazione verde. L'attenzione rimane alta su Rimini, benché siano calati di 17 unità gli autisti (62 al momento) senza green pass. Per Federconsumatori tuttavia il problema di Start Romagna è strutturale. Delusa dal recente confronto in Prefettura che non ha coinvolto i diretti interessati, Federconsumatori Rimini ha chiesto un incontro al neo assessore alla Mobilità Roberta Frisoni, alla presenza di Start Romagna, che in queste settimane ha annunciato l'assunzione di 45 giovani autisti under trenta entro i primi mesi del 2022, e delle associazioni dei genitori. "molte le segnalazioni, in particolare per disservizio che coinvolge minorenni".

Nel video l'intervista a Graziano Urbinati, Presidente Federconsumatori

