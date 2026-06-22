"Trasporto bomboniere", in realtà aveva 10 chili di hashish: arrestato sulla A14

"In quel pacco ci sono delle bomboniere". In realtà trasportava circa 10 chili di hashish in panetti, che, una volta spacciati, avrebbero potuto rendere oltre 50mila euro. La Polizia stradale di Forlì ha arrestato un 42enne originario della provincia di Lecco. È accaduto nel primo pomeriggio di qualche giorno fa lungo l'autostrada A14, quando una pattuglia ha notato l'uomo, alla guida di un'utilitaria diretta a sud con lo specchietto retrovisore sinistro rotto, un faro non funzionante e il paraurti anteriore danneggiato.

Durante il controllo del veicolo gli agenti hanno individuato nel bagagliaio uno scatolone bianco sigillato col nastro adesivo: alla domanda di cosa ci fosse all'interno, l'uomo, apparso da subito nervoso e agitato, ha risposto che conteneva bomboniere da consegnare a una ragazza in riviera romagnola. Non convinti dalla spiegazione, i poliziotti hanno invitato l'uomo ad aprire il pacco, che conteneva in realtà diversi panetti di sostanza gommosa poi risultata essere hashish.

L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria di Forlì, che ha disposto la scarcerazione dell'uomo e, in attesa del processo, l'obbligo di dimora nel suo comune di residenza della provincia di Lecco.







