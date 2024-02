PROTESTA Trattori in strada anche a Rimini La protesta, che ha toccato molte città italiane, arriva anche nella città rivierasca

Trattori in strada anche a Rimini.

Questa mattina a Rimini, come avvenuto in altre città italiane, gli agricoltori stanno protestando coi trattori in strada. Via Coriano, via Marecchiese, la Statale Adriatica, ma anche l’A14 le strade dove i 150 mezzi agricoli che hanno preso parte alla manifestazione hanno transitato. La protesta, iniziata alle 7.30 sulla Statale 16 adriatica, ha visto i mezzi agricoli radunarsi in un campo vicino alla statale. A sostegno delle loro istanze anche due aziende sammarinesi.

Importanti le ripercussioni sul traffico nelle ore di punta.

Il corteo dovrebbe snodarsi della Marecchiese in direzione Ravenna, arriveranno alla rotonda della via Emilia e si dirigeranno poi in direzione sud fino alla rotatoria delle Befane.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: