Travolge una donna con l'auto uccidendola sul colpo e scappa, caccia al pirata della strada

Nel video le immagini dal luogo dell'incidente

A Riccione è caccia ad un probabile pirata della strada che questa mattina ha travolto, uccidendola, una donna di 55 anni, senza fermarsi per prestarle soccorso. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9 all'incrocio tra via Galliano e Settembrini. La vittima, a quanto emerso, abita poco lontano dal luogo dell'incidente. Non vi sarebbero però testimoni e i carabinieri di Riccione, coadiuvati dal nucleo investigativo del comando di Rimini, stanno esaminando le tracce di pneumatici sull'asfalto per capire la dinamica. Dai primi accertamenti, non vi sarebbero segni di frenata tanto che tra le ipotesi c'è anche quella che l'investitore non si sia accorto di nulla.