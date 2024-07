RIMINI Travolta da camioncino in retromarcia, morta turista a Rimini A perdere vita 82enne del Bergamasco in vacanza a Bellaria

Una turista di 82 anni, originaria del Bergamasco, è deceduta schiacciata da un furgoncino per le consegne Iveco Daily mentre faceva retromarcia. La donna in vacanza a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, con un gruppo di anziani stava rientrando in hotel in via Zara quando per causa da accertare è stata travolta dal furgoncino condotto da un 35enne del luogo. La donna è deceduta sul colpo. Un'ambulanza del 118 ha soccorso l'autista sotto choc per l'accaduto. Per le indagini del caso è intervenuta la polizia locale di Bellaria Igea Marina.

