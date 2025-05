Travolta da una ruspa sulla spiaggia: il conducente denunciato a piede libero per omicidio colposo

Notizia

È stato rilasciato con una denuncia a piede libero per omicidio colposo il 54enne alla guida della ruspa che ieri mattina, venerdì 24 maggio, ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia, 66enne vicentina, mentre prendeva il sole sul bagnasciuga a Pinarella di Cervia. Nessuna misura cautelare è stata adottata al momento.

Secondo quanto emerge dalle prime valutazioni degli inquirenti, l’area della battigia è considerata demanio marittimo, ragione per cui si procede per omicidio colposo e non per omicidio stradale. L’uomo, tuttavia, risulta già avere un precedente per omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto davanti ad alcuni bagnanti, mentre il mezzo era impegnato in lavori di sistemazione dell’arenile. Inutile l’intervento dei soccorsi: per la donna non c’è stato nulla da fare. Il conducente, sotto choc, è stato identificato e saranno effettuati accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche e sulla dinamica esatta dei fatti.

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo e sta procedendo con le indagini, coordinate dalla PM Lucrezia Ciriello. Sotto la lente d’ingrandimento anche l’autorizzazione dei lavori: il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha parlato apertamente di “lavori abusivi”, mentre la Cooperativa Bagnini ha dichiarato la propria totale estraneità alla vicenda.

La Cooperativa Bagnini di Cervia ha espresso “profondo cordoglio alla famiglia della vittima”, condannando ogni episodio che metta a rischio la sicurezza in spiaggia. Il presidente Fabio Ceccaroni ha sottolineato che “la ruspa coinvolta non operava per conto della Cooperativa” e ha sollevato dubbi sulla presenza del mezzo in un giorno di alta affluenza turistica: “Vogliamo capire perché una ruspa fosse sulla battigia il 24 maggio, a stagione avviata e in un weekend. Ci auguriamo che le indagini facciano presto piena luce su questa tragedia”.