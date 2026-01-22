Travolta in bici a Londra, muore 39enne di Rimini

Una 39enne italiana originaria di Rimini, Irene Leardini, è morta a Londra in un incidente stradale, travolta da un camion mentre era in bicicletta. È successo martedì sera intorno alle 20.30. L'incidente è avvenuto lungo la New Cross Road. L'impatto è stato devastante e la ciclista è deceduta sul posto. L'uomo alla guida del camion è stato arrestato per guida imprudente. La polizia ha lanciato un appello per rintracciare eventuali testimoni, invitando chiunque abbia visto l’accaduto o disponga di riprese a mettersi in contatto con le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. Leardini viveva nella capitale britannica dal 2011. Laureata in Scienze Motorie a Bologna, a Londra aveva aperto un’officina per la riparazione di biciclette, la Clapham Cycle. "Le nostre indagini continuano e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia della donna in questo momento difficile", ha dichiarato alla stampa londinese l’ispettore Glen Mera dell’Unità investigativa sulle collisioni gravi della Metropolitan Police.











