Travolto e ucciso da un’auto a Fano, muore un uomo di 81 anni

L’incidente in via del Ponte, nella zona di San Lazzaro. La vittima è Giovanni De Gregorio. Alla guida una donna di 35 anni, sotto shock. Accertamenti in corso.

14 gen 2026
Il luogo del sinistro
Il luogo del sinistro

Tragedia nella prima mattinata di mercoledì a Fano, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 in via del Ponte, nella zona di San Lazzaro, all’altezza della linea ferroviaria. La vittima è Giovanni De Gregorio, deceduto sul colpo a causa del violento impatto.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava camminando lungo la stessa strada e nella medesima direzione di marcia dell’auto quando è stato travolto da una Fiat Punto, condotta da una donna di 35 anni residente a Cartoceto. La conducente, che si stava recando al lavoro, avrebbe investito il pedone subito dopo aver superato il tratto ferroviario. L’urto non ha lasciato scampo all’81enne.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto, oltre a una pattuglia dei Carabinieri. La donna alla guida dell’auto è apparsa sotto shock ed è stata assistita sul posto.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, con la circolazione ripristinata intorno alle 11. Gli accertamenti proseguono per chiarire eventuali responsabilità e le condizioni in cui si è verificato l’investimento. 




