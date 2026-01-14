CRONACA Travolto e ucciso da un’auto a Fano, muore un uomo di 81 anni L’incidente in via del Ponte, nella zona di San Lazzaro. La vittima è Giovanni De Gregorio. Alla guida una donna di 35 anni, sotto shock. Accertamenti in corso.

Travolto e ucciso da un’auto a Fano, muore un uomo di 81 anni.

Tragedia nella prima mattinata di mercoledì a Fano, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 in via del Ponte, nella zona di San Lazzaro, all’altezza della linea ferroviaria. La vittima è Giovanni De Gregorio, deceduto sul colpo a causa del violento impatto.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava camminando lungo la stessa strada e nella medesima direzione di marcia dell’auto quando è stato travolto da una Fiat Punto, condotta da una donna di 35 anni residente a Cartoceto. La conducente, che si stava recando al lavoro, avrebbe investito il pedone subito dopo aver superato il tratto ferroviario. L’urto non ha lasciato scampo all’81enne.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto, oltre a una pattuglia dei Carabinieri. La donna alla guida dell’auto è apparsa sotto shock ed è stata assistita sul posto.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, con la circolazione ripristinata intorno alle 11. Gli accertamenti proseguono per chiarire eventuali responsabilità e le condizioni in cui si è verificato l’investimento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: