Travolto sulla Statale 16, muore ex commercialista di Santarcangelo

I rilievi dell'incidente

Incidente mortale nella serata di lunedì lungo la Statale 16 Adriatica, all’altezza di Igea Marina. A perdere la vita è stato Arrigo Lepri, 83 anni, noto ex commercialista di Santarcangelo di Romagna, investito da più veicoli mentre si trovava a piedi sulla carreggiata. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale.

Lepri viaggiava in direzione Rimini a bordo della sua Dacia Duster insieme a un amico quando, per motivi non chiari, ha deciso di scendere dall’auto. Dopo aver aperto il bagagliaio, ha attraversato le corsie del proprio senso di marcia e scavalcato il guardrail, per poi tornare indietro. Proprio mentre stava per raggiungere nuovamente la sua vettura, è stato travolto da una Range Rover.

L’impatto, avvenuto in un tratto privo di illuminazione e con limite di velocità a 110 km/h, è stato inevitabile per l’automobilista, che ha riferito di aver visto comparire l’uomo all’improvviso. Successivamente, altre vetture sopraggiunte hanno colpito il corpo, rendendo vani i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la Stradale di Rimini, che ha chiuso a lungo la carreggiata per consentire i rilievi e il recupero della alma.

L’amico ottantenne della vittima, rimasto in auto, ha raccontato di aver percepito soltanto un rumore improvviso, senza rendersi conto nell’immediato della tragedia.







