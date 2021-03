Tre anziane suicide a Rimini in pochi giorni: oggi, in mare, una donna di 67 anni

“Ho visto di qua dal pontile una persona che stava andando in acqua. Ha fatto un po' di bracciate è andata giù e non l'ho vista più tornare a galla”. È il racconto del testimone che questa mattina, poco prima delle 8, passeggiando sulla battigia, all'altezza del bagno 40, ha assistito al tragico episodio. Appena capito cosa stesse succedendo ha chiamato i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Il corpo esanime della donna è stato individuato un'ora più tardi in mare, di fronte al bagno 50. Si tratta di una signora di 67 anni che prima di immergersi nelle acque gelide ha lasciato i propri documenti sul pontile.









Venerdì scorso, il corpo esanime di una donna del posto, di 80 anni, è stato ripescato al Porto di Riccione. Anche in questo caso si ipotizza un gesto volontario. Il 19 febbraio il cadavere di una settantasettenne di origine straniera, ma da molto anni residente a Rimini, è stato rinvenuto all’altezza del Ponte dello Scout, lungo il fiume Marecchia. Il suicidio l'ipotesi più accreditata. Tre casi simili, in pochi giorni, che fanno riflettere.