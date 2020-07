CONTROLLI CARABINIERI Tre arresti e otto denunce nel sabato sera riccionese

Tre arresti e otto denunce nel sabato sera riccionese.

Attività intensa per i Carabinieri di Riccione nel sabato sera, impegnati in un servizio straordinario di controllo sul territorio con il supporto delle unità del Nucleo Cinofili Antidroga di Pesaro.



Tre arresti sono stati effettuati nella discoteca “Musica”, di via Trebaci. Il primo riguarda un 23enne pregiudicato, di origine egiziana e residente ad Osimo, che ha aggredito gli uomini dell'arma, dopo essere stato sorpreso a gettare a terra circa mezzo grammo di cocaina. Dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Altri due ragazzi, un 21enne nigeriano residente a Lodi e un 23enne camerunense residente a Pavia, hanno invece strappato una collana d'oro ad un giovane riminese. Dopo una serie di verifiche i Carabinieri sono riusciti ad identificarli e arrestarli, restituendo poi la refurtiva al legittimo proprietario.



Sono stati invece denunciati un 36enne napoletano e un 19enne marocchino, sorpresi dopo aver rubato un attrezzo multiuso dall'auto di un riminese. Deferiti all'autorità giudiziaria anche un 19enne bresciano, trovato ingiustificatamente in possesso di un grimardello, un 22enne di Cattolica allontanatosi di casa nonostante gli arresti domiciliari e 4 guidatori per guida in stato di ebbrezza.



Segnalati anche otto assuntori di sostanze stupefacenti trovati in possesso, complessivamente, di 10 grammi di marijuana, 6,5 di hashish, 1.2 di cocaina e 2 di mdma. 73 i veicoli e 112 le persone controllate in totale dagli uomini dell'Arma.





I più letti della settimana: