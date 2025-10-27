TV LIVE ·
Tre escursionisti soccorsi dopo essersi persi al buio nel Forlivese

27 ott 2025
Foto @saercnsas
Foto @saercnsas

Avventura a lieto fine per tre giovani escursionisti, soccorsi nella serata di ieri nel comune di Premilcuore (FC), nei pressi della strada Val d’Abeta, dopo aver perso l’orientamento al rientro da una camminata. Colti dal buio e spaventati, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (SAER), che, grazie alle coordinate GPS, hanno rapidamente individuato il gruppo. I tre, in buone condizioni di salute, sono stati raggiunti, dotati di torce frontali e accompagnati in sicurezza fino alle loro auto. Alle operazioni ha partecipato anche una squadra dei Vigili del Fuoco.




