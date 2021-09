CRONACA Tre mezzi coinvolti in un incidente a Riccione, motociclista trasportato in ospedale

Tre mezzi coinvolti in un incidente a Riccione, motociclista trasportato in ospedale.

Incidente nella tarda mattinata di oggi in Viale Circonvallazione, a Riccione, a qualche centinaio di metri dall'ospedale Ceccarini. Tre i mezzi coinvolti, uno dei quali si era immesso sulla Statale, voltando in direzione Rimini, da un parcheggio a lato strada, mentre sopraggiungeva un'utilitaria. Lo scontro è stato di poco conto, ma stava arrivando una moto che, non riuscendo ad evitare le due auto, è rovinata sull'asfalto. L'unico ad avere conseguenze è stato il centauro che, una volta stabilizzato dal 118, è stato trasportato in ospedale.

