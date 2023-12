CRONACA Tre morti nell'incendio all'ospedale di Tivoli [VIDEO] Circa 200 i pazienti evacuati in altri ospedali. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine, Disposta l'autopsia su quattro corpi; un paziente – pare – era già deceduto al momento del rogo

Tre persone sono morte, e altre risultano ferite, in seguito all'incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri nell'ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, non lontano da Roma. I pazienti, circa 200, sono stati evacuati prima nella palestra comunale, poi, a seconda delle criticità e delle esigenze, sono stati ricoverati in vari ospedali della capitale.

L'incendio sarebbe divampato nel seminterrato della struttura, forse partendo da alcuni rifiuti, coinvolgendo inizialmente la camera mortuaria, poi parte delle cucine e il primo piano, ma il fumo denso si sarebbe propagato anche ai livelli superiori. Almeno uno dei pazienti sarebbe stato trovato morto per la mancanza di ossigeno. Oltre alle tre vittime decedute per l'incendio, sarebbe stato estratto il quarto corpo di una persona già morta, che era tenuto nella camera mortuaria.

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine; disposta l'autopsia sui corpi delle vittime per accertare le cause del decesso. Sul posto sono ancora in corso i sopralluoghi dei Vigili del fuoco.

Davanti alla palestra, dove sono presenti almeno decina di pazienti, oltre alle ambulanze e agli operatori, c'è un via vai dei parenti che chiedono dove sia stato portato il proprio familiare. "Mi hanno detto che mio padre è vivo, ma non hanno saputo dirmi dove sia", dice all'Ansa il figlio di un paziente.

[Banner_Google_ADS]



Video Gallery

I più letti della settimana: