Tre "ponti d'oro" da Pasqua al 1° maggio

Da domani almeno cinque milioni di italiani si muoveranno per una breve vacanza in occasione della Pasqua. Nel 40% dei casi sceglieranno località di mare, anche grazie al bel tempo e alle temperature primaverili, mentre il 27% visiterà una città. Solo una minoranza – il 14% - andrà in località estere mentre tutti gli altri punteranno verso località della penisola italiana. Lo rivela un'indagine di Coldiretti/Ixè, secondo la quale la maggior parte riapre le case di proprietà o prende appartamenti in affitto. Poi la scelta cade anche su alberghi, bed and breakfast e agriturismi, dove per il ponte di Pasqua e Pasquetta si prevedono, tra italiani e stranieri, almeno un milione di presenze a tavola, con un aumento record del 15%, rispetto allo scorso anno.

Solo a Rimini, saranno almeno 600 gli alberghi aperti, sui circa 1000 totali, come spiega la Presidente degli albergatori Patrizia Rinaldis che prevede dunque un notevole flusso turistico, ma non il cosiddetto “super-pienone” per effetto della “spalmatura” dei vacanzieri nei tre ponti consecutivi di Pasqua, 25 aprile e primo maggio. Un trend confermato, a livello generale, anche dall'indagine Coldiretti/Ixè, secondo la quale nei 12 giorni, dei tre ponti festivi consecutivi, si metterà in viaggio un italiano su tre.