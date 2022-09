RIMINI Tre sinistri nella serata a Rimini: auto quasi tutte distrutte

Tre sinistri nella serata a Rimini: auto quasi tutte distrutte.

Tre incidenti nella notte sulle strade di Rimini e circondario, con poche conseguenze per i guidatori, ma auto che sono andate quasi completamente distrutte. Il più grave a Santaquilina dove due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi del pub Baldoria: ad avere la peggio una golf bianca che, dopo un viaggio di 50 metri, è finita nel fosso a bordo strada. Una ragazza protagonista invece di un sinistro sulla statale 16: la sua auto si è scontrata contro il guardrail che porta al sottopasso di via Marecchiese. Infine coinvolta un'auto con targa sammarinese in un sinistro a Savignano.

