Treccani 2024: i nomi più cercati sono Jannik Sinner, Giorgia Meloni e Donald Trump.

Jannik Sinner, Giorgia Meloni e Donald Trump guidano la classifica delle ricerche su Treccani.it nel 2024, un portale che registra oltre un milione di visite giornaliere. Il tennista italiano conquista la vetta grazie ai suoi straordinari successi, che lo hanno reso protagonista già in giovane età. Al secondo posto, Giorgia Meloni, prima donna premier nella storia della Repubblica Italiana, il cui percorso politico è stato seguito con grande interesse. Sul podio anche Donald Trump, rieletto presidente degli Stati Uniti, con il termine "trumpismo" entrato rapidamente nel vocabolario.

La top 10 continua con figure di spicco come Yulia Navalnaya, vedova dell’attivista russo Aleksei Navalny; Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Sanremo; Ahoo Daryaei, studentessa iraniana simbolo di protesta; Kate Middleton, moglie dell’erede al trono britannico; Elon Musk, alla guida di Tesla e X; Han Kang, premio Nobel per la letteratura, e Maura Delpero, Leone d’Argento 2024 e candidata all’Oscar per il miglior film straniero.

