POLITICA ITALIA Tregua tra Macron e Meloni: l'incontro all'Eliseo In Senato commemorazione per Silvio Berlusconi, in lacrime la capogruppo di Forza Italia Licia Ronzulli

Un minuto di silenzio, chiesto dal presidente del Senato La Russa, apre i lavori a Palazzo Madama, coi senatori che ricordano Silvio Berlusconi, morto una settimana fa. Il M5S ha fatto sapere di volerlo commemorare col silenzio, senza intervenire. Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia, non ha trattenuto la commozione: “Non posso credere – ha detto – che al suo posto ci sia questo mazzo di fiori”. Intanto la politica discute sulla crociata aperta dalla Procura di Padova che ha impugnato l'atto di nascita dei figli di due mamme, chiedendo anche gli atti di tutti i 33 bambini registrati all'anagrafe in questo modo. Proprio nei giorni in cui la Camera ha avviato l'iter per rendere la gestazione per altri reato universale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Parigi alla penultima riunione prima del voto di novembre quando si deciderà la città di Expo 2030, per valorizzare la candidatura di Roma. Il clou della trasferta è però l'incontro col presidente Macron all'Eliseo, dopo mesi di battibecchi e polemiche a distanza. “Tengo in modo particolare a questa amicizia” ha assicurato il presidente francese, che ha ricordato i temi in discussione, “sulla questione migratoria c'è tanto che possiamo fare insieme”, ha detto, con la presidente Meloni che ha aggiunto “non possiamo più consentire lo schiavismo nel terzo millennio”.

Nel video l'intervento in Senato di Licia Ronzulli, capogruppo senatori Forza Italia, e le interviste a Augusta Montaruli, deputata Fratelli d'Italia, Andrea Crippa, deputato Lega, e a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: