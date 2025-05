Treni in sciopero per otto ore, possibili cancellazioni o ritardi per tutta la giornata.

Oggi, martedì 6 maggio, è in corso uno sciopero nazionale di otto ore (dalle 9 alle 17) che coinvolge il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), inclusi i servizi ferroviari e la gestione dell’infrastruttura. A proclamare lo sciopero sono state le principali sigle sindacali del settore – Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa – che rivendicano il rinnovo del contratto nazionale della mobilità e di quello aziendale del Gruppo Fs, entrambi scaduti a dicembre 2023.

Il personale di Italo non partecipa alla protesta. Trenitalia avverte che potrebbero verificarsi cancellazioni o riduzioni di corse su Frecce, Intercity e treni regionali. Un sit-in dei lavoratori è previsto alla stazione di Napoli Centrale dalle 10 alle 14.

Nel frattempo, è stato revocato lo sciopero nel trasporto aereo previsto per venerdì 9 maggio dalla Cub, dopo l’intervento dell’Autorità di garanzia. Anche Usb ha posticipato al 17 maggio la propria mobilitazione inizialmente prevista per oggi. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha auspicato un equilibrio tra il diritto allo sciopero e le esigenze dei cittadini, “maggio - dichiara - non diventi un mese con uno sciopero al giorno”. Ha inoltre sottolineato l’impegno del governo sul fronte sicurezza: più personale Fs Security, uso del taser e nuove dotazioni come le bodycam, per contrastare le aggressioni sui treni.

Lunedì si è svolto un tavolo di confronto al Mit tra sindacati e datori di lavoro, senza esiti concreti, ma con l’apertura dei sindacati a una trattativa continua. Le sigle chiedono risposte urgenti su salario, welfare e sicurezza. Lo sciopero odierno è uno dei circa trenta previsti nel settore trasporti a maggio, tra agitazioni locali e nazionali.