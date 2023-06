STAGIONE ESTIVA Treni: potenziati i collegamenti da e per Rimini

Potenziata, per la stagione estiva, l'offerta dei servizi ferroviari di Trenitalia-Tper per l'Emilia-Romagna. Da domenica 11 giugno a domenica 10 settembre, tornano e raddoppiano i treni diretti che collegano Piemonte ed Emilia-Romagna, debuttano i nuovi regionali diretti Venezia-Cattolica, aumentano le corse tra Bologna e Rimini (Romagna line), riparte la coppia di convogli regionali fra Bergamo-Brescia e la costa romagnola (Orobica line) e vengono confermati tutti i servizi aggiuntivi proposti già lo scorso anno, con 140 treni da e per Rimini. Potenziato anche il servizio delle Frecce (fino a 34 fermate a Rimini, 18 a Riccione e quattro nuove a Cattolica) e 14 collegamenti Intercity con le spiagge della Romagna.

"È anche così che dimostriamo la nostra capacità di rialzarci, a neanche un mese dalla terribile alluvione che ha colpito la nostra terra - sottolinea l'assessore regionale alla Mobilità e Turismo Andrea Corsini - l'Emilia-Romagna è più che pronta, sia dal punto di vista dell'accoglienza sia per quanto riguarda la mobilità. Scegliere di venire a visitare le nostre bellezze in treno resta quindi una scelta sicura, ecocompatibile e di qualità".

