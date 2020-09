FERROVIE Treni: sospesa la circolazione sulla linea Ancona-Bologna per un investimento

Treni: sospesa la circolazione sulla linea Ancona-Bologna per un investimento.

È sospesa dalle 14.10 circa la circolazione ferroviaria sulla linea Ancona-Bologna, tra Sant'Arcangelo e Gambettola per l'investimento di una persona all'altezza di Savignano. Il treno direttamente coinvolto è il regionale 2132 Ancona-Piacenza mentre non si hanno ancora notizie delle condizioni della persona investita. Lo stop al traffico per ora interessa quattro Frecciargento, un Intercity, tre regionali e tre regionali veloci. Da parte di Trenitalia è in corso la riprogrammazione dell'offerta.

