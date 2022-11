Treno Monaco di Baviera - Rimini, arrivi più che raddoppiati in un anno

Sono stati 18.366 - dal 26 maggio al 12 settembre - i viaggiatori, il 55,16% dall'estero, giunti in Romagna con il treno Monaco di Baviera-Rimini, principalmente dalla Germania, seguita da Italia e Austria, con un incremento del 231% rispetto al 2019 e del 116% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il collegamento, garantito dalle ferrovie tedesche e austriache Deutsche Bahn e ÖBB e sostenuto da Apt Servizi Emilia-Romagna e da 'Visit Romagna", offre un servizio giornaliero diretto per tutto il periodo estivo.

"La virtuosa collaborazione con le ferrovie tedesche avviata nel 2016 - sottolinea in una nota l'assessore regionale al turismo, Andrea Corsini - diventa di anno in anno più proficua. Il collegamento Monaco-Rimini fa parte dell'ampia strategia della Regione per un turismo in Riviera sempre più ecosostenibile e slow. I positivi dati sui passeggeri della stagione 2022 sono l'ennesima conferma di un ritorno dei turisti di lingua tedesca, un segnale confortante che testimonia l'efficacia della campagna promozionale avviata dalla Regione nei primi mesi dell'anno proprio sui mercati 'Dach'", ossia Germania. Austria a Svizzera.

“Quella che nel 2016 era nata come una sfida - puntualizza il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -, anno dopo anno ha visto rafforzare i suoi risultati e oggi il collegamento Monaco-Rimini è un esempio virtuoso del viaggiare 'smart'".