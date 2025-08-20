TV LIVE ·
Trento, scontro tra treno merci e convoglio regionale: linea Verona-Brennero bloccata

20 ago 2025
Trento, scontro tra treno merci e convoglio regionale: linea Verona-Brennero bloccata

Circolazione sospesa sulla linea Brennero - Trento, tra Mezzocorona e Trento, a causa di uno scontro fra alcuni carri merci e un treno regionale. La dinamica - avvisa RFI - è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l'uscita dai binari di una sola carrozza.

Due le persone leggermente contuse ma non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, oltre alla Polizia ferroviaria e alla Scientifica. I passeggeri che erano a bordo del treno regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno invece lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea. Al momento, i treni Alta Velocità e regionali possono registrare ritardi e cancellazioni ed è stato quindi attivato il servizio con autobus e potenziata l'assistenza ai viaggiatori.




