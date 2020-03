Triangolo amoroso in auto, ripreso e condito da insulti alle Forze di Polizia. Scoperti gli autori

Triangolo amoroso in auto, ripreso e condito da insulti alle Forze di Polizia. Scoperti gli autori.

E’ durata poco la trasgressione di tre giovani (un ragazzo di 38 anni 3 e due ragazze di 22 e 21) che nei giorni scorsi hanno pubblicato su alcuni siti dei video in cui si riprendevano in performances erotiche in luoghi privati e pubblici non disdegnando anche insulti alle forze dell'ordine.

La Polizia Stradale di Rimini non ci ha messo molto a risalire agli autori, facilmente individuabile il veicolo nel quale sono stati consumati rapporti sessuali. Scoprendo un 38 enne cesenate, residente a Rimini e due ragazze di 22 e 21 anni, che condividono la sua casa, la prima originaria della provincia di Frosinone e la seconda di Palermo. Oltre agli atti osceni i luogo pubblico, dal momento che i rapporti sono stati consumati anche in A14, devono rispondere anche di oltraggio a Pubblico ufficiale e diffamazione a mezzo stampa, visto che nel video degli incontri proibiti si sentono anche insulti alle Forze di Polizia. Come se non bastasse, gli agenti stanno verificando anche se erano già in vigore le disposizioni per contenere l'epidemia, in quel caso scatterebbero anche denuncia e sanzioni.

I più letti della settimana: