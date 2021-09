Tributo al militare della Guardia Costiera che ha salvato la bimba caduta nel porto lo scorso agosto

Giornata di riconoscimenti, quella di ieri, per il, militare della Guardia Costiera che lo scorso 20 agosto ha salvato una bimba di 11 mesi caduta con il passeggino nel porto canale di Rimini. In mattinata l’incontro con il Vescovo di Rimini Mons. Lambiasi, che si è congratulato con Stiv Gavrilovic per lo spirito cristiano dimostrato, espressione di amore per il prossimo e verso chi è in difficoltà. Nel pomeriggio, anche i ringraziamenti del sindaco Andrea Gnassi e della Giunta comunale, che lo hanno ricevuto a Palazzo Garampi. Nei suoi confronti è stata manifestata gratitudine per l’atto compiuto, per il profondo senso civico dimostrato e per la solidarietà mostrata verso la comunità cittadina.