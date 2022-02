STIPENDI Tridico (Presidente Inps): "Serve salario minimo, retribuzioni troppo basse"

In Italia torna il dibattito sulla questione salariale. Il Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico è intervenuto nella trasmissione tv Mattino5 e si è espresso su questa problematica, dichiarando: "Salari bassi, comportano pensioni basse, visto che siamo in un sistema contributivo". Ha quindi ribadito la necessità di un salario minimo legale. "Non possono esistere lavoratori poveri" ha detto, indicando 9 euro l'ora come importo "congruo" per il salario minimo. L'importo indicato dall'Unione europea sugli stipendi prevede un minimo compreso tra 7,50 euro e 10,50 euro l'ora.

