Trieste: in corso sgombero manifestanti "No green pass"

Quasi completato lo sgombero dei manifestanti che stazionavano davanti al Varco 4 del porto di Trieste. Sono stati usati idranti e lacrimogeni. Un funzionario di polizia ha più volte invitato i manifestanti a disperdersi spontaneamente "in nome della legge".

I lavoratori portuali hanno costituito un cordone tra polizia e No Green pass per evitare contatti. Il corteo di manifestanti è poi affluito in piazza Unità d'Italia, dove in molti, in silenzio, si sono seduti a terra. Segnalate ieri code in tante farmacie e hub sanitari in tutta Italia: tra il 14 ed il 16 ottobre sono stati scaricati ben 2,5 milioni di pass; quasi 500.000 solo ieri.