Tromba d'aria ribalta una house-boat sul Lago Maggiore: tre morti e un disperso

Tragedia a causa del maltempo nella serata di ieri sul lago Maggiore per una comitiva di una ventina di stranieri riuniti per una festa di compleanno. Una barca, una house-boat, è stata sorpresa da un violento temporale che è poi diventato una tromba d'aria con la conseguenze che, da quanto si è appreso, si è ribaltata e inabissata.

Tre persone sono morte e una rimane dispersa. I soccorsi sono stati rallentati dalla forte pioggia e dall'oscurità. Il dramma si è verificato sullo specchio d'acqua fra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) all'altezza di Lisanza (che è una località di Sesto Calende) verso le 19. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono al lavoro insieme all'elicottero per cercarli. La barca ha 'scuffiato' per poi capovolgersi e andare a fondo. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva.

Secondo quanto reso noto da Areu, sopra il natante vi erano 25 persone. Sul posto sono giunti il più rapidamente possibile un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri. Sono stati trasportati in ospedale 3 persone in codice verde ad Angera (Varese) e 2 in codice giallo a Gallarate (Varese) e Varese. Altri 15 sono stati soccorsi e assistiti sul posto. L'imbarcazione era lunga 16 metri, un natante privato che effettua sul lago servizi di accompagnamento per turisti.