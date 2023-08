Troppo rumore, chiusa la Villa delle Rose

Chiusa per 5 giorni la discoteca Villa delle Rose di Misano per sforamento dei decibel consentiti. Secondo quanto riporta il sito RiminiToday, alcuni residenti della zona avevano presentato un esposto lamentandosi del forte rumore. I tecnici di Arpae si sono quindi recati all'interno del locale per svolgere i rilievi fonometrici, che hanno registrato, con l'impianto acceso, valori di 48 decibel evidenziando così il superamento dei limiti differenziali previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico che stabilisce un massimo di 3.

"Si tratta di limiti anacronistici che andrebbero riveduti - ha commentato Gianni Indino, presidente del SILB dell'Emilia Romagna. - Queste regole datate hanno un effetto negativo per il turismo del territorio che, da sempre, si è contraddistinto per il divertimento notturno".